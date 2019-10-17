رفض شعبي مغربي لمشاركة وزير إسرائيلي في مؤتمر دولي

تتصاعد وتيرة “التطبيع” بين العدو الصهيوني وبعض الأنظمة العربية، وآخر التطوّرات كانت نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة وزير الداخلية في حكومة الكيان الإسرائيلي الأسبق مائير شتريت في المؤتمر الدولي للسياسات في مراكش، المغرب، بحضور وزراء ومسؤولين من المغرب والعالم، فيما عبّر ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي عن احتجاجهم وغضبهم لحضور شتريت، وهو عضو سابق في “الكنيست” أيضاً، وتقديمه مداخلة. واعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع حضور شتريت جريمة اختراق صهيونية جديدة، مستنكراً تمكّن الإسرائيليين من الحضور في المؤتمرات المنظّمة في المغرب.

بالتوازي، اقتحم وزير زراعة كيان الاحتلال يوري إرئيل برفقة 71 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، إلى أن غادروه من باب السلسلة. كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: “إن مئات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية لليوم الثاني على التوالي بحماية قوات الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من دخولها”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ إسماعيل نواهضة خطيب المسجد الأقصى، خلال مروره عبر حاجز قلنديا العسكري، فيما أطلقت الرصاص تجاه شاب فلسطيني بالقرب من جدار الفصل العنصري في قرية قفين شمال طولكرم بالضفة، ما أدى إلى إصابته.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل وقلقيلية وطولكرم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت 14 منهم، فيما قام مستوطنون باقتحام منطقة بئر أثري في حي حرم الرامة بمدينة الخليل.

وفي متابعة لشؤون الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر أن هناك 6 أسرى ما زالوا يواصلون إضرابهم المفتوح، وهم أحمد غنام واسماعيل علي وطارق قعدان ومصعب هندي وهبة اللبدي واحمد زهران، وقال: “إن الأسيرة هبة اللبدي التي تم اعتقالها في 20 اَب 2019 معنوياتها قوية جداً، إلا إنها منعت من تغيير ملابسها منذ أعلنت إضرابها قبل حوالي 25 يوماً وهناك معاناة يومية في المعتقل”.

وأضاف أبو بكر: “يوجد مرضى أسرى حالتهم سيئة ومنهم من هو مصاب بالسرطان مثل سامي ابو دياب، وموفق عروق وهو رجل كبير في السن ويعاني من الإهمال، وكمال أبو وعر، والأسير سامي العربيد ولديه فشل كلوي وهو غائب عن الوعي في مستشفى “هداسا” في أراضي 48″.