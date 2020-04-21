اعلان/ تعلن المؤسسة العامة للتبغ عن مناقصة داخلية  برقم (36/2020) لصيانة وإصلاح مجموعة التوليد الكهربائية نوع ميتسوبيشي استطاعة 1130 ك.ف.أ في دائرة الشؤون الفنية بقسم الإنتاج والشؤون الفنية بفرع المنطقة الساحلية /تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان3551

إعلان داخلي ( 36 /2020)

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اسم الجهة المعلنة: المؤسسة العامة للتبغ

نوع الإعلان: إعلان عن مناقصة داخلية

التصنيف: صيانة وإصلاح مجموعة التوليد الكهربائية نوع ميتسوبيشي استطاعة 1130 ك.ف.أ في دائرة الشؤون الفنية بقسم الإنتاج والشؤون الفنية بفرع المنطقة الساحلية .

آخر موعد لاستلام العروض: نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 11/5/2020

بناءً على أحكام الفصل الثالث من القانون رقم /51/ لعام 2004

تعلن المؤسسة العامة للتبغ عن مناقصة داخلية برقم (36/2020) لصيانة وإصلاح مجموعة التوليد الكهربائية نوع ميتسوبيشي استطاعة 1130 ك.ف.أ في دائرة الشؤون الفنية بقسم الإنتاج والشؤون الفنية بفرع المنطقة الساحلية وفق ما هو وارد بدفتري الشروط الحقوقي المالي والفني ووفق الأسس المبينة أدناه:

1-تقدم العروض إلى ديوان المديرية العامة باللاذقية – الكورنيش الغربي – حي الكاملية أو بديوان أحد الفروع

(الشمالية – الساحلية – الجنوبية) في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 11/5/2020 الحادي عشر من شهر أيار لعام ألفان وعشرون وتحدد جلسة المناقصة يوم الاثنين الموافق 18/5/2020 الساعة الحادية عشرة صباحاً.

2- التأمينات المؤقتة : (1,500,000) ل.س فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير.

3- التأمينات النهائية : (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد.

4- مدة ارتباط العارض بعرضه : (120) يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق.

5- مدة التنفيذ: (45) يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهمايلي

6- مدة الضمان: سنة كاملة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت.

7-على العارض أن يكون مصنفاً لدى وزارة الإنشاء والتعمير باختصاص كهرباء أو ميكانيك على ألا تقل درجة تصنيفه عن الفئة الرابعة ، ويرفض العرض الذي لا يتقيد بذلك.

8-يرجع إلى دفتري الشروط الخاصة الحقوقية المالية والفنية في كل ما لم يرد عليه النص بهذا الإعلان .

9- من يود الاشتراك عليه مراجعة الجهات المذكورة أعلاه للحصول على وثائق الإعلان بمبلغ وقدره /5000/ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير .

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المدير العام

للمؤسسة العامة للتبغ