9 شهداء في هجوم إرهابي على ناحية المزيريب

استشهد تسعة من عناصر ناحية المزيريب بريف درعا الغربي إثر هجوم شنته مجموعة إرهابية على مبنى الناحية صباح أمس الاثنين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا-ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة إرهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم، وتمّ نقل جثامين الشهداء إلى المشفى الوطني في درعا.

وأوضح قائد شرطة درعا العميد ضرار مجحم الدندل أنه عند الساعة الـ8 من صباح الاثنين هاجمت مجموعة إرهابية مؤلفة من 50 إلى 60 مسلحاً بأسلحة خفيفة ناحية المزيريب حيث باغتوا عناصر الناحية وأطلقوا عليهم النيران ما أسفر عن استشهاد 9 من العناصر، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستتم ملاحقة الجناة.