شهيد وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في الباب

استشهد مدني وأصيب آخرون بجروح بانفجرت عبوة ناسفة في أحد أسواق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي حيث تنتشر مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية أن العبوة انفجرت قبل فترة الإفطار في أحد الشوارع في محيط دوار السنتر وسط المدينة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة الصراعات والاقتتال فيما بين تلك المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.