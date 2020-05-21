إعلان / تعلن مؤسسة الأسكان العسكرية فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة عن رغبتها بإجراء مناقصة لتنفيذ صيانة بالمجبول الزفتي لطريق زنود الدولي ((حارة الطي )) بمدينة القامشلي/ تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 50005
إعلان مناقصة للمرة الثالثة وبالسرعة العادية
تعلن مؤسسة الأسكان العسكرية فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة عن رغبتها بإجراء مناقصة لتنفيذ صيانة بالمجبول الزفتي لطريق زنود الدولي ((حارة الطي )) بمدينة القامشلي .
على من يود الإشتراك مراجعة ديوان الفرع للحصول على جدول الكميات ودفتر الشروط الفنية والقانونية وذلك لقاء مبلغ وقدره (15000) ل.س من شعبة العقود بالفرع .
- تحدد التأمينات الأولية بمبلغ مقطوع وقدره (1500000) ل.س مليون وخمسمائة الف ليرة سورية لاغير.
- التأمينات النهائية :(10 % ) فقط عشرة بالمئة من قيمة العقد.
- يستند الأعلان لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 .
- غرامات التأخير : (1‰ ) فقط واحد بالألف عن كل يوم تأخير .
- التوقيفات : (5%) فقط خمسة بالمئة من قيمة الكشف .
- مدة التنفيذ : (40) أربعون يوما تقويميا .
- مدة ارتباط العارض بعرضه ستون يوما .
- يتحمل العارض كافة الضرائب والرسوم الناشئة عن تنفيذ هذا العقد بما فيها طابع العقد على نسختي العقد .
- أخر موعد لتقديم العروض يوم الأحد تاريخ 2020/6/21
يجرى فض العروض يوم الأثنين بتاريخ 2020/6/22 الساعة 10.00صباحا في فرع المنطقة الشرقية /4/بالحسكة
- تقدم العروض الى ديوان فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة ضمن مغلف مختوم ومغلق يحتوي على مغلفين .
50005
المكلف بتسيير فرع المنطقة الشرقية /4/ بالحسكة