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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان /   تعلن مؤسسة الأسكان العسكرية فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة عن رغبتها بإجراء مناقصة لتنفيذ صيانة بالمجبول الزفتي لطريق زنود الدولي ((حارة الطي )) بمدينة القامشلي/ تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 50005

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إعلان مناقصة للمرة الثالثة وبالسرعة العادية

 

تعلن مؤسسة الأسكان العسكرية فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة عن رغبتها بإجراء مناقصة لتنفيذ صيانة بالمجبول الزفتي لطريق زنود الدولي ((حارة الطي )) بمدينة القامشلي  .

على من يود الإشتراك مراجعة ديوان الفرع للحصول على جدول الكميات ودفتر الشروط الفنية والقانونية وذلك لقاء مبلغ  وقدره (15000) ل.س من شعبة العقود بالفرع .

  • تحدد التأمينات الأولية بمبلغ مقطوع وقدره (1500000) ل.س مليون وخمسمائة الف ليرة سورية لاغير.
  • التأمينات النهائية :(10 % ) فقط عشرة بالمئة من قيمة العقد.
  • يستند الأعلان لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 .
  • غرامات التأخير : (1‰ ) فقط واحد بالألف عن كل يوم تأخير .
  • التوقيفات : (5%) فقط خمسة بالمئة من قيمة الكشف .
  • مدة التنفيذ : (40) أربعون يوما تقويميا .
  • مدة ارتباط العارض بعرضه ستون يوما .
  • يتحمل العارض كافة الضرائب والرسوم الناشئة عن تنفيذ هذا العقد بما فيها طابع العقد على نسختي العقد .
  • أخر موعد لتقديم العروض يوم الأحد تاريخ   2020/6/21

يجرى فض العروض يوم الأثنين بتاريخ 2020/6/22 الساعة 10.00صباحا في فرع المنطقة الشرقية /4/بالحسكة

  • تقدم العروض الى ديوان فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة ضمن مغلف مختوم ومغلق يحتوي على مغلفين .

     50005

المكلف بتسيير فرع المنطقة الشرقية /4/ بالحسكة                                                                                                                     

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