إعلان /   تعلن مؤسسة الأسكان العسكرية فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة عن رغبتها بإجراء مناقصة لتنفيذ صيانة بالمجبول الزفتي لطريق زنود الدولي ((حارة الطي )) بمدينة القامشلي/ تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 50005

إعلان مناقصة للمرة الثالثة وبالسرعة العادية

تعلن مؤسسة الأسكان العسكرية فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة عن رغبتها بإجراء مناقصة لتنفيذ صيانة بالمجبول الزفتي لطريق زنود الدولي ((حارة الطي )) بمدينة القامشلي .

على من يود الإشتراك مراجعة ديوان الفرع للحصول على جدول الكميات ودفتر الشروط الفنية والقانونية وذلك لقاء مبلغ وقدره (15000) ل.س من شعبة العقود بالفرع .

تحدد التأمينات الأولية بمبلغ مقطوع وقدره (1500000) ل.س مليون وخمسمائة الف ليرة سورية لاغير.

التأمينات النهائية :(10 % ) فقط عشرة بالمئة من قيمة العقد.

يستند الأعلان لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 .

غرامات التأخير : (1‰ ) فقط واحد بالألف عن كل يوم تأخير .

التوقيفات : (5%) فقط خمسة بالمئة من قيمة الكشف .

مدة التنفيذ : (40) أربعون يوما تقويميا .

مدة ارتباط العارض بعرضه ستون يوما .

يتحمل العارض كافة الضرائب والرسوم الناشئة عن تنفيذ هذا العقد بما فيها طابع العقد على نسختي العقد .

أخر موعد لتقديم العروض يوم الأحد تاريخ 2020/6/21

يجرى فض العروض يوم الأثنين بتاريخ 2020/6/22 الساعة 10.00صباحا في فرع المنطقة الشرقية /4/بالحسكة

تقدم العروض الى ديوان فرع المنطقة الشرقية/4/بالحسكة ضمن مغلف مختوم ومغلق يحتوي على مغلفين .

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المكلف بتسيير فرع المنطقة الشرقية /4/ بالحسكة