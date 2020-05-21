نزلات البرد لقاح ضد الوباء القاتل

يقول العلماء في معهد “لا جولا” لعلم المناعة، في كاليفورنيا، إنه “من المغري التكهن” بأن الإصابة بنزلة برد يمكن أن تقدم شكلا من أشكال الحصانة ضد فيروس كورونا. ويزعمون أن الفيروس لن يكون غريبا على الجهاز المناعي للأشخاص الذين لديهم خلايا “T”، وبالتالي سيكونون قادرين على محاربته بسرعة، وأشاروا إلى أن هذا البحث مازال يتعين إثباته، ولكن يمكن أن يفسر سبب الإصابة الطفيفة والشفاء لدى بعض الأشخاص، بينما آخرون يتطور معهم المرض حتى الوفاة. ونظرت الدراسة، لأول مرة في عينات الدم المأخوذة من 20 مريضا مصابا بـمرض كوفيد-19 بعد حوالي 30 يوما من بدء الأعراض، وأظهرت أن المرضى – الذين كانوا جميعا من البالغين – لديهم استجابة مناعية قوية مضادة للفيروسات ضد فيروس كورونا، حيث احتوى دمهم على خلايا “T”، وهي خلية دم بيضاء ذات أهمية حاسمة لجهاز المناعة، وهذا واعد لأنه يظهر أن الأشخاص إذا أصيبوا بفيروس كورونا فقد يكون لديهم مناعة قوية ضده. وتتعرف الخلايا المناعية على أنواع البروتينات الموجودة في فيروس كورونا ولهذا تقاومها.