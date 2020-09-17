“بذرة الإجاص” على مسرح دار الأسد في اللاذقية

تنطلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس عروض مسرحية “بذرة الإجاص” على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية، تأليف د. حمدي موصلي وإخراج الفنان فايز صبوح، ومخرج مساعد: غادة إسماعيل.

وقد عبر مخرج العمل الفنان فايز صبوح عن مدى سعادته عندما يقوم بالتحضير لإخراج عرض مسرحي يخص الأطفال والأسرة بشكل عام، فهي محاولة لإدخال جرعة فرح معجونة بنكهة الثقافة والفكر على أرواح أطفالنا، فهم بحاجة ماسة لهذه الجرعة في خضم كل هذا القلق والوجع واللااستقرار على كل الأصعدة وفي كل المجالات الذي سببته الحرب الكونية على بلدنا، إضافة لجائحة كورونا التي هزت عرش الفرح والتعلم وكل شيء جميل عند أطفالنا.. و”بذرة الإجاص” عرض مسرحي يتضمن حكاية مملكة نروي من خلالها أن الفساد والظلم والرشوة هم سبب خراب البلاد وسبب كل ظلم يلحق بكل إنسان في هذه الدنيا، ونحن بالحكمة والتعقل والعلم نستطيع التغلب والقضاء عليهم جميعا، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار النص وأن نقدم عرضاً يليق بأطفال اللاذقية الحبيبة.

“بذرة الإجاص” تمثيل: نبيل مريش، ريم نبيعة، مصطفى جانودي، محمد أبو طه، محمود الكعيد، مجد عمران، حمزة صبوح وآخرون. الفقرات الراقصة لفرقة رمال للمدربة غيداء محمد. تصميم وتنفيذ الأزياء: هيام سلمان. تصميم وتنفيذ الديكور: ماهر علاء الدين. تصميم وتنفيذ الإضاءة: جميل شانا.

لينا أحمد نبيعة