بحضور بلال شعبة المدينة الثانية في فرع حماه للحزب تعقد مؤتمرها الانتخابي

حماة – منير الأحمد:

عقدت شعبة المدينة الثانية في فرع حماه للحزب مؤتمرها الانتخابي بحضور الرفيق الدكتور محسن بلال رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، الذي تحدّث عن أهمية تمثيل الشباب والمرأة في القيادات الحزبية، وأشار إلى أهمية الانتخابات كونها محطة هامة تجسّد الديمقراطية والشفافية في حياة الحزب ونوّه بضرورة انتخاب الأكفأ للمرحلة القادمة.

ودعا الرفيق بلال إلى ضرورة مضاعفة الجهد والعمل خلال المرحلة القادمة وأن تكون قيادات الشعب الحزبية على قدر عال من المسؤولية الحزبية والمجتمعية فضلا عن أهمية التركيز على الرفيق البعثي القدوة في الأعمال والسلوكيات اليومية.

من جانبه أشار الرفيق أمين فرع حماة للحزب أشرف باشوري إلى أن المؤتمرات الانتخابية حالة صحية يتمّ من خلالها اختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية والعطاء في المرحلة القادمة والتي تتطلّب زج كل الطاقات وتوظيفها في خدمة مشروع إعادة الإعمار والبناء معوّلاً على دور الشباب في عملية النهوض.

حضر فعاليات المؤتمر الرفيق د. محمد الحزوري محافظ حماة.

يذكر أن عدد الرفاق الذين نجحوا في الانتخابات بلغ 20 رفيقاً ورفيقة وهم: عامر علي نوير ١٣٠ صوتاً، رائد مصطفى عثمان ١٠٠ صوت، مهند عبد الرحمن عيسى ٩٥ صوتاً، ريما فؤاد الريس ٩٠ صوتا، بلال داهود الرجب ٨٩ صوتاً، تمام مصطفى خليف ٨٩ صوتاً، علي محمد منجد ٨٨ صوتاً، طلال محمد الصطوف السلوم ٨٣ صوتاً، روعة عبدو حيص ٨٣ صوتاً، أكرم فاروق طه ٨٠ صوتاً، جهاد عبدالله حمال القلعة ٧٧ صوتاً، محمود غالب المربط ٧٧ صوتاً، حنان عبد الرحمن غزي ٧٦ صوتاً، فادي مصطفى سراقبي ٧٢ صوتاً، خالد عباس الفاضل ٧١ صوتاً، قصي يوسف البكري ٧٠ صوتاً، محمود رضوان عفريت ٧٠ صوتاً، عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح ٦٩ صوتاً، صابرة محمد غلبان ٦٦ صوتاً، غنى محمد هاني غزي ٦٥ صوتاً.