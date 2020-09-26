وقفة في تونس دعماً لسورية ورفضاً لـ “قيصر”

تقيم الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في تونس بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية السبت وقفة تضامنية مع سورية في شارع “الحبيب بورقيبة” وسط العاصمة تونس.

ويشارك في الوقفة التضامنية تحت عنوان “تونسيون يطالبون بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار” ممثلون عن نقابات واتحادات وهيئات وجمعيات تونسية ويتخللها عرض فلم وثائقي عن سورية قبل وبعد الحرب إضافة إلى عروض موسيقية ودبكة شامية وإلقاء مداخلات للمشاركين والأعضاء المنظمين.

وقال رئيس المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع أحمد الكحلاوي في تصريح إن هذه الوقفة تندرج في إطار المساعي الشعبية الحثيثة لإعادة العلاقات مع سورية الشقيقة وهو مطلب ما انفك التونسيون المطالبة به.. وهي تحية من الشعب التونسي للانتصار الذي حققته سورية على الإرهاب الدولي وداعميه”.

واعتبر الكحلاوي أن ما يسمى بـ “قانون قيصر” جريمة نكراء ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية بحق الشعب السوري الشقيق مؤكدا أنها ستسقط بفضل الإرادة القوية للدولة السورية شعبا وقيادة وجيشا وأنه مثلما فشل العدوان العسكري على سورية سيفشل الحصار الاقتصادي.