احتراق أكثر من 182 ألف شجرة مثمرة.. و266 مليوناً خسائر كهرباء طرطوس

طرطوس – وائل علي

أعلنت محافظة طرطوس تقرير نتائج أعمال اللجان التي شُكّلت لتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء الحرائق ما بين 9 و12 الشهر الجاري والبالغة 84 حريقاً، توزعت في منطقة طرطوس 24 حريقاً، ومنطقة صافيتا 20 حريقاً، ومنطقة الشيخ بدر 19 حريقاً، ومنطقة الدريكيش 11 حريقاً، ومنطقة القدموس 6 حرائق، ومنطقة بانياس 4 حرائق.

وبلغ إجمالي مساحة الأراضي المتضررة 12249 دونماً، وعدد الأشجار الكلي المتضرّر 256656 شجرة، بينها 181428 شجرة زيتون بمساحة 10165 دونماً والمتضررون 3704 أسر، و16032 شجرة تفاح بمساحة 320 دونماً والمتضررون 779 أسرة، و142 شجرة رمان والمتضررون 7 أسر، و735 شجرة حمضيات والمتضررون 18 أسرة، و1420 شجرة كرمة والمتضررون 7 أسر، و2150 شجرة جوز والمتضررون 127 أسرة. فيما بلغت مساحة أضرار الغطاء الحراجي 10779 دونماً من الصنوبر الثمري والحراجي والسنديان والبلوط والقطلب والبطم والسرو والكينا، وعدد البيوت المحمية 69 بيتاً بمساحة 240 دونماً، والمتضررون 23 أسرة، إضافة إلى 7 مداجن والمتضررون 7 أسر و68 خلية نحل، والمتضررون 4 أسر ونفوق 4 أغنام لثلاث أسر في منطقة بانياس.

وطالت الأضرار الناجمة عن الحرائق قطاع الكهرباء، حيث بلغت قيمة الأضرار من مواد وأعمال 266 مليون ليرة، تضمنت كابلات متضررة وأبراجاً خشبية ومعدنية ومحولات ولوحات استطاعة وأمراس ألمنيوم، وتركزت أضرار الكهرباء في مناطق مشتى الحلو وبانياس والدريكيش وصافيتا والقدموس وسهل عكار. كما أصابت الأضرار قطاع الاتصالات في عدد من الخطوط التي بلغت 1220 خطاً متضررة في المشتى وحريصون في بانياس وفجليت بالدريكيش وعنازة بانياس وعين الزرقا ونحل العنازة والعليقة التي يتمّ العمل لتحويلها لشبكة أرضية وضهر صفرا وجديدة البحر، وقد أُعيدت للخدمة كامل الخطوط المتضررة باستثناء المنطقة التي يتمّ تحويلها لشبكة أرضية. وتجدر الإشارة إلى أن نيران الحرائق لم تلامس أبنية المراكز الهاتفية.