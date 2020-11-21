تويتر: سنسلم إدارة بايدن الحساب الرسمي لرئيس أمريكا يوم تنصيبه

أعلنت شركة تويتر أنها ستسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السيطرة على الحساب الالكتروني الرسمي لرئيس الولايات المتحدة المعروف باسم بوتوس في يوم تنصيبه رسمياً.

ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية عن نك باسيليو المتحدث باسم تويتر قوله أمس إن “موقع تويتر يستعد بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في الـ 20 من كانون الثاني المقبل وهو تاريخ تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب كما فعل في الانتقال الرئاسي عام 2017.

مشيرا إلى أن هذه العملية تتم بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحدة.

ويعتبر بوتوس الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يستخدمه لنشر التغريدات.

وسيطبق تويتر هذه العملية على عشرة حسابات أخرى في البيت الأبيض بما فيها زوجة الرئيس الأمريكي والمتحدث باسم البيت الأبيض وغيرها.

وكانت شركة تويتر أكدت في وقت سابق أن ترامب سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي للموقع عندما يتولى بايدن مهام منصبه في العشرين من كانون الثاني المقبل.