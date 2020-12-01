المركزي يحدد سعر صرف الدولار للفئات المقيمة داخل سورية المسموح لها دفع بدل الخدمة الإلزامية بـ 2550 ليرة

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي في نشرته اليوم لبدلات الفئات المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 والمقيمة داخل سورية التي سمح لها المرسوم بدفع بدل الخدمة الإلزامية بالقطع الأجنبي أو ما يعادله بالليرة السورية بـ 2550 ليرة سورية.

وأوضح المصرف في بيان أنه يتم قبول البدل النقدي من تلك الفئات سواء كان بالليرات السورية أو الدولار الأمريكي أو اليورو نقداً كاش حصراً ولا يقوم مصرف سورية المركزي أو أي من المصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع الدولار الأمريكي واليورو بهدف دفع البدل النقدي لهذه الفئات .

ووفق المرسوم المذكور فانه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد كما يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام البند السابق.

كما يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة ثانياً من المادة 10 من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

وذكر المصرف أنه سيتم إصدار نشرة بشكل دوري لسعر صرف دولار البدلات للفئات المذكورة بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والمالية .