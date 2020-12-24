ضخّ 144 ملياراً في استثمارات المدن الصناعية بإيرادات صافية 12.7 ملياراً

دمشق – كنانة علي

بلغت حجوم الاستثمارات في المدن الثلاث “عدرا – الشيخ نجار – حسياء” خلال عام 2020 نحو 144.03 مليار ليرة سورية، منها 117 ملياراً حجم الاستثمار في مدينة عدرا و7.257 مليارات في حسياء و19.773 ملياراً في الشيخ نجار.

وبيّنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تقرير رسمي صادر عنها تلقت “البعث” نسخة منه أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية الثلاث 682 منها 272 لمدينة عدرا، و14 لمدينة حسياء و396 لمدينة الشيخ نجار، في حين بلغت مساحة المقاسم المخصصة فيها 121.5 هكتاراً منها 61.9 هكتاراً في مدينة عدرا و9.2 هكتارات في مدينة حسياء الصناعية بحمص و50.41 في مدينة الشيخ نجار بحلب.

وحسب التقرير بلغ عدد المنشآت المباشرة بالبناء في المدن الثلاث 127 منها 23 في مدينة عدرا و14 في مدينة حسياء الصناعية و80 في مدينة الشيخ نجار بحلب، أما بالنسبة لعدد المنشآت المباشرة بالإنتاج فيها فقد بلغ 110 منها 34 في مدينة عدرا و16 في مدينة حسياء و60 في مدينة الشيخ نجار.

وبلغت نسب الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك في المدن الثلاث 9.321 مليارات ليرة سورية منها 6.5 مليارات في مدينة عدرا الصناعية و1.926 مليار في مدينة حسياء الصناعية و 0.895 مليار ليرة في مدينة الشيخ نجار.

وتقول بيانات الوزارة: إن الإيرادات الاستثمارية الصافية للمدن الصناعية الثلاث بلغت 12.743 مليار ليرة منها 5.3 مليارات إيرادات مدينة عدرا و2.191 مليار إيرادات مدينة حسياء الصناعية و5.252 مليارات إيرادات مدينة الشيخ نجار، وقد وفرت المدن الثلاث 5.352 فرصة عمل منها 660 في مدينة عدرا الصناعية و492 في مدينة حسياء و4200 فرصة عمل في مدينة الشيخ نجار.

وفي إطار التسهيلات المقدمة للمستثمرين تم تأجيل سداد الدفعات المستحقة على المستثمرين في المدن الصناعية وذلك لمدة شهرين من تاريخ استحقاقها.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية تم إنجاز خمس وحدات سكنية في المدينة الصناعية بعدرا تضم /80/ شقة سكنية، وبلغ عدد المكتتبين على شقق سكنية /2466/ مكتتباً، وحالياً يتم العمل على التعاقد على تنفيذ وحدات سكنية جديدة واستكمال تنفيذ البنى التحتية (الطرق والصرف الصحي والمياه منتهية التنفيذ بالكامل ويجري العمل بالأعمال الكهربائية وتم إنجاز مشروع العبارات في إطار استكمال مشروع درء السيول في المدينة الصناعية بعدرا).

وفي المدينة الصناعية بحسياء بلغت نسبة تنفيذ أعمال البنى التحتية للجزيرة السكنية 86%، ويتم تنفيذ مبنى سكني من 6 طوابق و6 شقق في الطابق على الهيكل. وفي المدينة الصناعية بحلب تم إعداد الدراسات التفصيلية والتنفيذية للشقق السكنية في بقعة الشيخ زيات وطرحها للاكتتاب.

وفي إطار الاهتمام الحكومي بالمناطق الصناعية والحرفية تم خلال عام 2020 –والكلام لتقرير الوزارة- إحداث 4 مناطق صناعية وحرفية 2 في محافظة حمص منطقة القريتين ومنطقة الحديدة و2 في محافظة ريف دمشق منطقة دير عطية ومنطقة يبرود.

وتفيد “الإدارة المحلية” أنه يتم العمل على تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية وتذليل أي صعوبات تعترضها، حيث صدرت في عام 2020 قرارات توزيع لمساهمات مالية بقيمة 3.3 مليارات وبلغت المساهمات المالية التراكمية المقدمة منذ عام 2006 حتى تاريخه 18.234 مليار ليرة تقريباً موزعة على 131 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية.

وتم منح المناطق الصناعية والحرفية مساهمة مالية خلال عام 2020 من عائدات المرسوم التشريعي 37 لعام 2015 بقيمة 1,754,201 ألف ليرة لإعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية والحرفية.

وقد بلغ عدد المقاسم التي طرحت للصناعيين حتى تاريخه /18671/ مقسماً، وذلك في أهم المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ.