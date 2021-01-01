قمة نارية بين الجيش وتشرين في عاشر جولات الدوري الممتاز

تفتتح ظهر غد السبت مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم بإقامة ست مباريات غاية في الإثارة، على أن تختتم الجولة يوم الأحد بلقاء وحيد يجمع حرجلة وجبلة.

أبرز المباريات تلك التي سيستضيفها ملعب الجلاء في دمشق وتجمع الجيش الثالث (٢٢نقطة) بحامل اللقب تشرين الذي يحتل الوصافة (٢٢نقطة) في مواجهة ستمنح الفائز فيها جرعة معنوية كبيرة وربما تمنحه الصدارة.

الفريقان يعيشان أفضل أيامهما وخصوصا الجيش الذي عرف مدربه رأفت محمد كيف يوظف إمكانيات لاعبيه ويعوض فقدان الكثير من النجوم مطلع الموسم، فيما استطاع تشرين الاستمرار في نسقه التصاعدي بالاعتماد على كوكبة من اللاعبين الدوليين في مختلف الخطوط.

أما المتصدر الكرامة (٢٣نقطة) فيستقبل على أرضية ملعب الباسل في حمص فريق الشرطة الحادي عشر (٧نقاط) في مواجهة سهلة نظريا على أصحاب الأرض الذي يقدمون عروضا مميزة منذ بداية الموسم وبات طموحهم التتويج باللقب.

حطين الرابع (١٩نقطة) والذي يمر بانتعاشة على صعيد النتائج سيواجه على ملعب الباسل في اللاذقية فريق الحرية صاحب المركز الثاني عشر (٥نقاط)، وكلا الفريقان يبحثان عن الفوز مع اختلاف الأهداف ، فالحيتان يطمحون للبقاء ضمن دائرة المتراهنين على التتويج بينما يسعى أخضر حلب للابتعاد عن مناطق الخطر.

في ملعب تشرين بدمشق سيكون الوحدة الخامس (١٦نقطة) أمام فرصة استعادة نغمة الانتصارات عندما يلاقي الفتوة قبل الأخير (نقطتان)، فبعد ثلاث لقاءات لم يعرف فيها البرتقالي طعم الفوز ربما تكون مواجهة الفتوة هي بداية العودة للاعبي المدرب غسان معتوق ، بالمقابل يعيش الآزوري في دوامة التخبط التي كلفته تبديل ثلاثة مدربين في الموسم الحالي.

وفي ديربي مصغر يحل الوثبة الثامن (١١نقطة) ضيفا على الطليعة السابع (١٣نقطة) والفائز بينهما سيخطو نحو المراكز المتقدمة، فالوثبة وبعد التغيير الذي أصاب جهازه الفني يدرك أن الحفاظ على آمال المنافسة يتطلب تغيير الصورة والبدء في حصد النقاط، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق يعرف إمكانياته ويستثمرها بشكل ممتاز.

الاتحاد التاسع (٨ نقاط) يبدو مرشحا فوق العادة لخطف نقاط مباراته مع ضيفه الساحل الأخير (نقطتان) في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الحمدانية في ضوء الأحوال الصعبة التي يعيشها الأصفر من جميع النواحي.

ختام المرحلة سيكون بلقاء جبلة السادس (15 نقطة) بمضيفه حرجلة العاشر (٨نقاط) على ملعب الجلاء في دمشق، ورغم أن المؤشرات توحي بفوز جديد للنوارس إلا أن تحقيق ممثل الريف للمفاجأة يبقى احتمالا واردا.

“البعث”