“زراعة دير الزور” تتجاوز نسبة المائة بالمائة في القمح

دير الزور- وائل حميدي

بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في مديرية زراعة دير الزور ٢٧ ألف هكتار، متجاوزة بذلك الخطة المقررة بألفي هكتار ضمن المساحات الزراعية في المناطق الآمنة.

وكانت المديرية قد أعلنت قبل أيام تنفيذ كامل خطّتها المُتوّقع زراعتها الخاصة بمحصول القمح والبالغة ٢٥٠٠٠ هكتار ضمن المناطق الآمنة عن خطتها الزراعية للعام 2020/ 2021، وبذلك تكون نسبة التنفيذ المُحققة لهذا المحصول قد تجاوزت المائة بالمائة، وفق ما تمّ تنفيذه على مساحة ٢٠٠٠ هكتار جديدة تمّت زراعتها بالقمح، ووفق ما أشار إليه مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدير الزور المهندس رافع أبو العيش، الذي أكّد استمرار العملية الزراعية عامّة، ومحصول القمح بشكل خاص وبكامل الطاقة المتاحة، سعياً للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة إلى ماهو مأمول منه.