بمساندة الاحتلال الأمريكي.. مليشيا قسد تختطف ثلاثة مدنيين من الشدادي

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ممارساتها الإرهابية بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية واختطفت بمساندة من حوامات الاحتلال ثلاثة مدنيين من مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد داهمت تجمعاً للسيارات والآلات الهندسية الثقيلة في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واختطفت ثلاثة مدنيين واقتادتهم إلى مقر قاعدة الاحتلال الأمريكي في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أنه رافق حملة المداهمة تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي المروحي والمسير على ارتفاع منخفض ما أثار حالة هلع وخوف بين السكان.

في الأثناء، أقدم مسلح من ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على قتل امرأة رمياً بالرصاص في مخيم الهول الذي تسيطر عليه الميليشيا شرق مدينة الحسكة.

وبينت مصادر محلية من المخيم أن خلافاً نشأ بين امرأة من قاطني المخيم وأحد مسلحي الميليشيا على خلفية مطالبتها بمبلغ مالي كانت دفعته له ليهربها خارج المخيم وكانت ردة فعله بإطلاق النار عليها مباشرة فأصابها بعدة عيارات نارية ففارقت الحياة.

وفي إطار حملات المداهمة التي تنفذها الميليشيا في المخيم لفتت المصادر إلى أن مجموعات مسلحة تابعة للميليشيا داهمت القسم الأول من المخيم وسط معارضة قاطنيه ما دفع أحد مسلحيها إلى إطلاق النار ما تسبب بمقتل رجل وإصابة امرأة.