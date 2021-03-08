الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم

جدد الطلبة السوريون الدارسون في الجامعات الكوبية وأبناء الجالية في كوبا وقوفهم إلى جانب وطنهم في وجه العدوان الكوني المستمر والإرهاب العالمي الذي يتعرض له.

واستنكر الطلبة وأبناء الجالية في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الثامن من آذار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدين أن هدف تلك الإجراءات والعدوان الإرهابي على وطنهم إضعافه والنيل من مواقفه وحرف ثورة الثامن من آذار عن مسار المواجهة مع العدو الصهيوني معربين عن تصميمهم على المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية.

ونوهوا بإنجازات ثورة آذار مبينين أنها شكلت حدثاً وطنياً وقومياً مهماً في تاريخ سورية المعاصر وأنها ثورة حقيقية أمينة لأهدافها الإستراتيجية وواثقة بالنصر بتضحيات الجيش العربي السوري.