كرة الوثبة على مفترق طرق في الدوري الممتاز

حمص – نزار جمول

لم يستطع فريق الوثبة الذي كان منافساً على لقب الدوري بقوة في الموسم الماضي مع إدارته السابقة التي تخلت عنه في منتصف الطريق وتركته في مهب رياح إدارية أن يحافظ على طموحاته السابقة، حيث أن إدارته الحالية قبل جهازه الفني تعي أنه سيلعب غداً الجمعة مع المتصدر تشرين في الجولة العشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم، والمنتشي بصدارته بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، وخاصة أن مركزه التاسع ونقاطه ال ٢٣ لا تتناسب مع حجم مباراته مع فريق البحارة في أرضه باللاذقية، وهي مباراة صعبة جداً على الفريق الحمصي بسبب تراجع مستواه الفني بشكل غريب ومريب بعد أن فقد هذا الموسم أحد عشر لاعباً تبعثروا في أندية الدوري، ناهيك عن التغييرات الإدارية الكبيرة والفنية أيضاً وهو الذي تغلب على تشرين في الموسم الماضي ذهاباً وإياباً وكان منافساً مزعجاً له، واليوم تغير الحال كثيراً وأدى تراجع مستوى الوثبة إلى نتائج مخيبة لعشاقه ليستقر ترتيبه حتى هذه المرحلة إلى تحت الوسط.

وفي ظل هذا الوضع، ماذا سيفعل المدرب محمد خلف في مباراته غداً باللاذقية، وهل سيخدم جاره الكرامة ويحقق الفوز ليقترب الأزرق أكثر وأكثر من المتصدر فيما لو فاز على الفتوة بحمص؟