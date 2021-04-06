“داعش” يختطف عدداً من أهالي السعن.. والاحتلال الأمريكي يسرق 34 شاحنة وصهريج قمح ونفط

أقدام تنظيم “داعش” الإرهابي على اختطاف عدد من أهالي قرية السعن بمنطقة الزوينة بريف سلمية الشرقي في محافظة حماة خلال عملية جمع ثمرة الكمأة، فيما أصيب عدد آخر تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني، فيما أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم رتل شاحنات وصهاريج تحمل كميات جديدة مسروقة من النفط والقمح من خيرات الجزيرة السورية إلى شمال العراق.

وأفادت مصادر أهلية من قرية السويدية بخروج 34 شاحنة وصهريجاً صباح اليوم تحمل كميات من النفط والقمح المسروقين من منطقة الجزيرة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

وخلال عمليات استكمال تأمين المناطق المحررة في المنطقة الجنوبية من البلاد، عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والصواريخ المحمولة بينها حرارية وقنابل “اي جي سي” وقذائف هاون وقذائف “آر بي جي” مع حشواتها وقنابل هجومية ودفاعية وبنادق آلية وذخائر متنوعة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه في إطار الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء في المنطقة الجنوبية تم مؤخراً من خلال عدة عمليات أمنية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها كان مخبأ ضمن المناطق التي كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية والبعض الآخر تم ضبطه خلال محاولة الخلايا تجميع بعض إرهابييها لاستهداف المناطق الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري، ولفت إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة مدروسة تعمل عليها قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية لتجفيف منابع الإرهاب المدعوم دولياً وبسط الأمن والأمان على جميع التراب السوري.

32 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 32 اعتداء خلال الساعات الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي في فيسبوك أنه تم رصد 32 اعتداء من الأراضي التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية بينها 13 اعتداء في إدلب و12 في اللاذقية و3 في حماة و4 في حلب.