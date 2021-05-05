منظومة صهاريج لتأمين مياه الشرب لـ 12 تجمعاً في ريف إدلب المحرر

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة إدلب بالتعاون مع المنظمات الدولية تأمين مياه الشرب لـ 12 تجمعاً في الريف الشرقي المحرر للمحافظة عبر منظومة من الصهاريج تماشياً مع تزايد عدد الأسر العائدة إلى منازلها.

وقال المهندس محمد عجمي مدير عام مؤسسة مياه إدلب إن عملية الإرواء تأتي في إطار توفير مياه الشرب المجانية لكل الأسر العائدة إلى قرى الراغيثي وحميمان والداير والمستريحة ووريدة وجديدة ووسيطة وتليجية وطويحينة والحسينية وتل فخار والسكرية وأبو الضهور المحررة في الريف الشرقي لافتاً إلى أن خطة الإرواء تضمن إيصال المياه عبر منظومة صهاريج إلى منازل المواطنين بمعدل 1 متر مكعب كل 5 أيام لدعم الأسر وتمكينها حيث يجري تزويد هذه الصهاريج بمياه الشرب من محافظة حلب.

وبين عجمي أن التدخل الإسعافي والعاجل من قبل المؤسسة يأتي على خلفية تزايد أعداد العائدين إلى قراهم المحررة وحاجتهم لمياه الشرب مشيراً إلى أن المؤسسة ستستمر في تغذية تلك التجمعات عبر هذه الصهاريج ريثما يتم إطلاق العمل بمشروع شبكات مياه أبو الضهور التي من المقرر أن تروي تلك التجمعات السكنية.