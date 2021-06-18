مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في المسجد الأقصى ونابلس

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وتصدّى الفلسطينيون لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أطلقت قوات الأخيرة الرصاص المطاطي باتجاه المصلين. وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن نقل 3 إصابات إلى المستشفى جراء قمع قوات الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى، واستخدامه الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فيما اعتقلت مجموعة من الشبان عند باب الأسباط.

كما وقعت اشتباكات عنيفة جداً بين شرطة الاحتلال والشبان الفلسطينيين على مفرق بلدة بيتا في نابلس، ما أدى إلى تسجيل نحو 47 إصابة بالرصاص، بينها إصابات بالرأس، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت عند مدخل البلدة رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل الصبيح ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص و42 آخرين بحالات اختناق.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد وصور تظهر حريقين كبيرين تسبب بهما قيام الاحتلال بإطلاق الرصاص الكثيف ما تسبب باحتراق الأسلاك الكهربائية. وقبيل نجاحها بإخماد الحرائق، قام الاحتلال باستهداف سيارات الدفاع المدني الفلسطيني التي توجهت إلى موقع الحرائق لإطفائها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت فجراً كافة الطرق المؤدية إلى قرية بيتا جنوب نابلس، بعد احتجاجات مستمرة في البلدة.

وقامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الطرق الفرعية من الجهة الغربية من القرية بالسواتر الترابية، الأمر الذي يعني إغلاق كافة مداخل ومخارج القرية بعد إغلاق المدخل الرئيسي للقرية قبل شهر تقريباً بالمكعبات الإسمنتية.

ويأتي قرار الإغلاق، بعد ساعات على دعوة وجهتها لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا، إلى اعتبار اليوم الجمعة، يوم تصعيد في الشوارع الرئيسية للقرية ومنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى سوق البلدة.

واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ الشهر الماضي رفضاً لمخططات الاحتلال الاستيطانية.

وفي قرية بيت جن شرق نابلس أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان. وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي دعت إليها الفصائل الوطنية الفلسطينية رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية ما أدى الى إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

في سياق متصل أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ووفقاً لـ وفا فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.