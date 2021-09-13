اللجنة الوزارية تطلع على المشاريع التنموية في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين:

في إطار عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ ماتم إنجازه من مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية في محافظة القنيطرة المكونة من وزير العدل القاضي أحمد السيد ووزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ووزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ؛ فقد اطلعت على مشاريع المنطقة الصناعية في الحلس والمنطقة الحرفية والمجمع الإداري والتجاري في بلدة خان ارنبة ومشروع روضة الأطفال في جبا ومشرع منتزه الجولان الشعبي السياحي على سد المنطرة والمبنى الحكومي (مبنى المحافظة) للاطلاع ومعاينة نسب التنفيذ المنجزة لهذه المشاريع .

كما عقدت اللجنة اجتماعاً موسعا بحضور محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل و أعضاء قيادة فرع القنيطرة للحزب وأعضاء مجلس الشعب ونائب المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي و مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بالمحافظة بالمركز الثقافي ، ناقشت فيه أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، والرؤى المطروحة والخطط المستقبلية، وسبل تذليل صعوبات بعض المشاريع المتعثرة .

وبيّن رئيس اللجنة وزير العدل أن الحكومة دأبت على النهوض بكل المشاريع في المحافظة وتعمل بكل الإمكانيات لدعم هذه المشاريع وهي مشاريع حيوية ومن الضروري العمل على استكمالها والحكومة لن تألو جهداً بدعم هذه المشاريع ؛ موكداً على أن بيئة المحافظة بيئة صالحة للإستثمار ويجب علينا أن نعمل كفريق واحد من أجل تسريع إنجاز المشاريع والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومتطلبات هذه المشاريع موجودة على أرض المحافظة وسيتم تسهيل كل الإجراءات لتنفيذها مطالبا أبناء المحافظة بالاهتمام والقيام بهذه المشاريع لأنها تحقق مردود اقتصادي على مستوى الأسر ويحسن الوضع المعيشي وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني وهو واجب وطني خاصة أن المحافظة تمتلك البيئة المناسبة للاستثمار .

من جانبه أوضح وزير الكهرباء ان الاطلاع على الواقع الخدمي وتامين متطلبات الإخوة المواطنين ومتابعة ماتم تنفيذه سابقا ومحاولة معالجة المشاريع المتبقية ضمن أولويات الحكومة مبيناً أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الامل للخروج من المعضلة التي نعيشها وهي المنقذ للخروج من الأزمة وبالتأكيد لن تكون معوقات أمامها والحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتوطين الصناعات واستقطاب الصناعيين والمستثمرين.

وأشار محافظ القنيطرة إلى اهتمام الحكومة بالواقع الخدمي والمشاريع التنموية لافتا إلى أهمية ترتيب الأولويات وفق القطاعات بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين و قدم المحافظ مذكرة تتضمن شرحا عن واقع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمقترحات لمشاريع تناسب بيئة المحافظة مطالبا بزيادة الاعتمادات للمشاريع التنموية التي تنفذ مشروعي ( المركز الإداري والتجاري في بلدة خان ارنبة _ روضة الأطفال في جبا ) ومنح قروض ميسرة للفلاحين لإصلاح الآبار المتضررة واستكمال محطة سويسة الكهربائية وزيادة عدد الآليات الهندسية لاستصلاح الأراضي الزراعية وإحداث فرع لجامعة دمشق على أرض المحافظة وتأمين الاعتماد اللازم لاستكمال تأهيل المبنى الحكومي وإيجاد الآلية المناسبة لمتابعة اعمار المنطقة السكنية في الحلس بعد الانتهاء من المخططات التنظيمية والبدء بشق الطرقات والتي من خلالها يتم تشيجع أهلنا للعودة إلى أرض المحافظة

وطالب الحضور بزيادة مساحات الأراضي الزراعية المروية على سد المنطرة من خلال توسيع شبكات الري وتفعيل وحدات الصناعات الريفية وتقديم التسهيلات للمستثمرين ومنح الفلاحين قروض ميسرة والعمل على إحداث مديرية الإقتصاد وزيادة الاعتمادات المرصودة لترميم السكن العمالي والاسراع في فسخ عقود السكن الشبابي – المرحلة الأولى في مدينة البعث .