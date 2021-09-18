احتفالية جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتحرير أحياء وبلدات ريف دير الزور الشمالي

احتفالاً بالذكرى السنوية الرابعة لتحرير الأحياء والبلدات الواقعة بمنطقة الجزيرة في ريف دير الزور الشمالي أقيم في ساحة الشهداء ببلدة مظلوم احتفالية جماهيرية تضمنت إلقاء كلمات وقصائد شعرية.

وأشار المشاركون إلى أن تحرير هذه المنطقة جاء بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولة رجال الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدين أن الأمل يحذوهم لاستكمال تحرير باقي الجزيرة السورية وكامل تراب الوطن من رجس الإرهاب والاحتلال.

وذكر الشيخ هويدي الهنداوي شيخ عشيرة الراشد أن هذا اليوم يشكل ذكرى جميلة لدى كل أبناء المنطقة لأنه اليوم الذي تمكن فيه رجال الجيش العربي السوري من تطهير قراهم وبلداتهم من رجس الإرهاب منوهاً بالدعم الحكومي الذي ساهم بعودة الخدمات سريعاً إلى المنطقة.

ولفت الشيخ جميل الشلال من بلدة خشام إلى تضحيات الشهداء وبطولات رجال الجيش العربي السوري التي ساهمت بعودة الأهالي إلى منازلهم بعد تهجيرهم بسبب الإرهاب الذي استهدف الحجر والبشر مؤكداً أن جميع أبناء سورية ماضون في إعادة إعمار ما خربه الإرهاب.

وأشار مختار مراط محمد الركاض إلى أن ثقة أبناء المنطقة كبيرة برجال الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس الأسد لاستكمال الانتصارات وتحرير كامل أراضي الجزيرة السورية مؤكدين أنهم سيكونون الرديف لرجال الجيش في معركة التحرير والبناء وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

بدوره أوضح رئيس مجلس بلدة مظلوم يونس الخضر أن الأحياء والبلدات السبع بريف المحافظة الشمالي “خشام، الطابية، مظلوم، حطلة، مراط، الحسينية، الصالحية” تشهد منذ تحريرها من الإرهاب نهاية العام 2017 حالة من التعافي نتيجة الدعم الحكومي الذي ساهم بعودة الخدمات بمختلف أنواعها وتأهيل ما دمره الإرهاب ما ساهم بعودة مكثفة للأهالي وصلت إلى نحو 75 ألف مواطن كانوا عاملاً حاسماً في دوران عجلة الإنتاج.

يذكر أن وحدات الجيش العربي السوري تمكنت بتاريخ 18-9-2017 من عبور ضفة نهر الفرات ودخول المنطقة وتطهيرها من رجس إرهابيي “داعش”.

حضر الاحتفالية محافظ دير الزور فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان وقائد شرطة المحافظة اللواء بلال محمود.