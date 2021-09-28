منتجات طبيعية بديلة للتونر

يعد التونر منتجاً هاماً وسلاحاً سرياً في روتين العناية بالبشرة، وهو سائل ذو أساس مائي يوضع بعد غسل الوجه بالغسول أو ماسكات تنظيف البشرة ويستخدم لقبض مسام البشرة وجعلها أكثر نعومة ويساعد التونر في تقليل الزيوت التي تفرزها البشرة.

وتصنع العديد من العلامات التجارية التونر، وتدعي أنه يحل مشاكل البشرة، ولكن في بعض الأحيان لا تناسب هذه المستحضرات البشرة، أو أنها تمثل عبئاً كبيراً على الميزانية لأنها باهظة الثمن، أو لاحتوائها على مواد كيميائية تضر البشرة، وهو ما يتطلب البحث عن منتجات طبيعية تحقق الهدف من التونر ولا تضيف أعباء كبيرة على جيوبنا.

بدلاً من شراء التونر والحصول على نتائج أفضل، يمكن استخدام هذه المنتجات الطبيعية إما وضعها على ضمادة قطنية أو استخدام زجاجة بخاخة أيضاً.

ماء الورد: المنتج الأكثر ملاءمة هو ماء الورد، إنه متاح بسهولة وله العديد من الفوائد أيضاً، يمكن استخدامه كتونر دون إضافة أي شيء إليه، سوف يساعد أيضاً في التخلص من الزيوت والأوساخ والمكياج علاوة على ذلك، يترك ماء الورد لمعاناً طبيعياً متوهجاً على الوجه.

ماء البابونج: يمكن صنع ذلك بسهولة في المنزل خلال 5 دقائق فقط، من خلال غمس كيس شاي البابونج في الماء لمدة 5 دقائق ويكون الماء جاهزاً، يشتهر البابونج بتأثيره المهدئ، تم استخدامه كمزيل للمكياج ومنظف للبشرة، كما أنه يعطي رائحة طبيعية للوجه.

خل التفاح: نخلط ملعقة كبيرة من الخل في نصف كوب ماء دافئ، ونضع هذا الخليط على الوجه، نظراً لخصائصه الحمضية، فإنه يعمل كمطهر رائع للبكتيريا والأوساخ، وينظف البشرة بشكل صحيح ويخلص من التهيج والاحمرار.

ماء الليمون: نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى كوب من الماء ونضعه على الوجه، يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساعد على تفتيح البشرة وإزالة السمرة، كما أنه ينظف ويزيل الزيوت الزائدة من الوجه، كما أن له خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب.