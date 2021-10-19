الصين تدعو أمريكا واليابان للتخلي عن عقلية الحرب الباردة والنزعة العسكرية

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة واتباع سياسة عقلانية تجاه بكين تقوم على الاحترام والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله في مؤتمر صحفي إن هذه التصريحات تشكل تكرارا للهجة الخطابية القديمة لما يسمى نهج المنافسة والتعاون والمواجهة مشدداً على أن الموقف الأمريكي المعلن هدفه الجوهري تغطية محاولات واشنطن احتواء وقمع الصين تحت ذريعة المنافسة.

وحذر تشاو من أن هذه الطريقة في التفكير لها تداعيات سلبية على المصالح الأساسية للشعبين داعيا واشنطن إلى تعزيز الحوار والتواصل مع الصين وتعميق التعاون متبادل النفع ومعالجة الخلافات بشكل صحيح وسلوك طريق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.

وفي سياق آخر وتعليقا على إرسال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قرباناً إلى ضريح ياسوكوني الذي يكرم 14 من مجرمي الحرب اليابانيين المدانين بارتكاب جرائم من الدرجة الأولى في الحرب العالمية الثانية قال تشاو إن على طوكيو التخلي عن النزعة العسكرية واتخاذ إجراءات ملموسة لنيل ثقة جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي.

وشدد على أن هذه الخطوة تعكس مجدداً موقف اليابان الخاطئ تجاه تاريخها العدواني لافتاً إلى أن الصين قدمت احتجاجات رسمية بهذا الشأن من خلال القناة الدبلوماسية.