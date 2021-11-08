صرف تعويض تشرين الأول لجرحى القوات الرديفة نهاية الشهر الجاري

أعلن مشروع جريح الوطن أن صرف تعويض شهر تشرين الأول لجرحى العمليات الحربية من القوات الرديفة الحاصلين على نسبة عجز من 70 إلى 79 بالمئة والمشمولين ضمن المشروع سيتم نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.

وأوضح المشروع في بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك أن أي تأخير في صرف التعويضات لأي سبب لن يرتب على الجريح أي خسارة مادية لمستحقاته المالية وأن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف التعويضات الشهرية في مواعيدها المحددة مبيناً أن التعويض الذي صرف خلال هذا الشهر حتى الآن هو عن أيلول الماضي.