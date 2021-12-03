“لا كاسا دي بابيل” يطلق موسمه الأخير اليوم

تطرح شبكة “نتفليكس” اليوم الجمعة الحلقات الخمس الأخيرة من مسلسلها الإسباني الشهير “لا كاسا دي بابيل” الذي شرع الباب أمام سيل من الإنتاجات الناجحة غير الناطقة بالإنجليزية على خدمات البث التدفقي.

وأصبح مسلسل التشويق الذي ابتكرته شبكة “أنتينا 3” الإسبانية الخاصة والمتمحور حول عمليات سرقة معقدة تنفذها عصابة لصوص محترفين، المسلسل الأكثر مشاهدة على “نتفليكس” بين الأعمال غير الناطقة بالإنجليزية منذ طرحه على المنصة الأمريكية العملاقة في كانون الأول 2017.

حتى أن شخصيات اللصوص، وجميعهم لديهم أسماء رمزية من مدن في مختلف أنحاء العالم، جذبوا الجماهير في الولايات المتحدة، التي لم تكن معتادة على متابعة الأعمال المدبلجة، وحظي المسلسل بإشادة الكثير من النقاد والصحف حول العالم، بما فيها صحيفة “نيويورك تايمز” التي نوّهت بالمسلسل وتحولاته وانعطافاته ووصفته بأنه “رحلة ممتعة بكل معنى الكلمة”.

وسرعان ما أصبح الزي الأحمر وأقنعة سلفادور دالي التي يضعها أعضاء العصابة المتمردة في المسلسل من الإكسسوارات رائجة في جميع أنحاء العالم في الحفلات التنكرية والتجمعات في الشوارع.