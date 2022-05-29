محافظ حماة يتفقد مراكز إيواء الطلاب الوافدين من إدلب 

حماة- البعث أون لاين:

تفقد  محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي ورئيس فرع حماة للهلال الأحمر العربي السوري عبدالرحيم الرحال  مراكز الإيواء للطلاب الوافدين من إدلب  وذلك للتأكد من عملية تأمين بيئة أفضل للطلاب وشملت الزيارة مركزي إيواء “حي السبيل ويحيى الفرجي” في مدينة حماة اللذان افتتحا لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية والإعدادية، حيث جرى أثناء الزيارة الوقوف على احتياجات الطلاب وتوفيرها وخاصة الأوراق الثبوتية المفقودة والسلال المطبخية، والمنظفات، والشواحن، والسلال صحية، والناموسيات.

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