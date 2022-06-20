المركز الوطني للمتميزين يفوز في المسابقة العالمية للنمذجة الرياضية

فاز المركز الوطني للمتميزين بالمرتبة الثالثة في المسابقة العالمية للنمذجة الرياضية للفرق IMMC التي نظمتها سنغافورة “عن بعد” خلال شهر نيسان الماضي بمشاركة 58 فريقاً مثلوا 31 دولة من أنحاء العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع أن فريقين من المركز الوطني للمتميزين ضم كل منهما أربعة طلاب شاركا بالمسابقة وتمكنا من إحراز المرتبة الثالثة ونيل شهادة تقدير مبينة أن الفريق الأول ضم كلاً من الطلاب رصين شبيب وليث الشيخ ومضر إبراهيم وحيدر سلامة بينما ضم الفريق الثاني كلاً من الطلاب سلمان آجي وعلاء حسين وزين العابدين منصور وعمرو الخطيب.

ونوهت الهيئة بدور المسابقة في تعزيز قدرات الأجيال الطامحة علمياً باعتبارها فن ترجمة سلوك نظام ما عن طريق اللغة الرياضية من خلال استخدام النمذجة الرياضية في معالجة مشكلات واقعية.