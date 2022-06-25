الزراعة: قوائم للطلاب المتميزين لمنحهم قروض أو إفادتهم من دعم المنظمات

بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أنه تم انجاز المراحل النهائية من تصحيح الأوراق الامتحانية للشهادة الثانوية الزراعية تمهيداً لإصدار النتائج، مشيراً إلى أن هناك تحسن ملحوظ بمستوى الطلاب المنتسبين للثانويات الزراعية وهذا يدعم المهندسين الزراعيين في المناطق والقرى بأعمالهم الميدانية.

وأكد الوزير على ضرورة تسجيل قوائم بأسماء الطلاب المتميزين للاستفادة منهم وتوجيههم في قراهم وأماكن تواجدهم في الريف لمنحهم قروض قصيرة ومتوسطة الأجل أو إفادتهم من خلال الدعم الذي يقدم من المنظمات لتأسيس مشاريع خاصة بهم.

بدورها مديرة التعليم الزراعي المهندسة هزار إسماعيل أوضحت أنه تم الانتهاء من تصحيح أغلب المواد عن طريق مجموعة من اللجان حيث ينتهي غداً وبانتظار انتهاء عملية التنتيج خلال اليومين القادمين وإصدار النتائج في نهاية الأسبوع.