صندوق دعم متضرري الزلزال يبحث توجهات عمله لعام  2024 ويشدّد على تبسيط الإجراءات

دمشق-سانا

أجرى مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له عدة محافظات في الـ 6 و20 من شهر شباط الماضي خلال اجتماعه، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ خطة عمل الصندوق في مجال تقديم الدعم للمتضررين وفق الشرائح المعتمدة، ونتائج عمله وقيمة الدعم المقدم حتى الآن للمتضررين وتوجهات عمل الصندوق خلال العام 2024.

وأكد المهندس عرنوس أهمية العمل المستمر ومتابعة كل خطوة في مجال تقديم الدعم للمتضررين، وإعادة تمكينهم والتأكد من سلاسة وتبسيط الإجراءات في مراكز خدمة المواطن المعتمدة بالمحافظات المتضررة وفق الخطة المقرّرة، منوهاً بالنتائج التي تحققت في مجال تقديم الدعم للمتضررين.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ كل ما يلزم لتشجيع المتضررين على المبادرة وتقديم طلبات للحصول على الدعم في ظل حزمة الإجراءات والقرارات الميسرة، مشيراً إلى الحرص على إعطاء المتضررين حقوقهم ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

من جانبه استعرض مدير الصندوق فارس كلاس نتائج عمل الصندوق المحققة، وأوضح أن 374 متضرراً حصلوا على الدعم بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 18 مليار ليرة سورية للشريحتين (A ) و(B)، مشيراً إلى العمل لجمع بيانات شريحة جديدة من المتضررين (شريحة C) والتي تستهدف مالك سكن تم أو سيتم هدم مسكنه في منطقة منظمة أو غير منظمة.

وجرى خلال الاجتماع دراسة عدد من الحالات الخاصة وإمكانية معالجتها بما يتوافق مع التوجهات الحكومية لإعادة تمكين المتضررين.

وتم الاطلاع من قبل المجلس على متطلبات المدقق الخارجي المكلف بالتدقيق المالي والإداري للصندوق والمتوقع أن يستكمل تقريره نهاية كانون الثاني 2024.

يذكر أن الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.