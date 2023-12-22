22-ديسمبر-2023
Latest:
أخبارصحيفة البعث

انسحاب كامل للقوات الفرنسية من النيجر

بشار المحمد

نيامي-سانا   

أعلن الجيش النيجري إتمام عملية انسحاب القوات الفرنسية من البلاد، ما ينهي وجوداً عسكرياً امتد عشرة أعوام.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الدفعة الأخيرة من الجنود الفرنسيين غادرت في طائرتين عسكريتين خارج النيجر دون تحديد الوجهة الجديدة لها.

وخلال حفل بهذه المناسبة في قاعدة نيامي الجوية قال الملازم سليم إبراهيم: “تاريخ اليوم يمثّل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل”.

وكانت الحكومة النيجرية ألغت مطلع أيلول الماضي الاتفاقات العسكريّة المبرمة مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة تتعلق بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر، كما شهدت البلاد مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية.

You May Also Like

إصلاح وصيانة أعطال الكهرباء جراء العاصفة الهوائية  

علي قاسم

 تعيين 60 عاملاً بعقود موسمية

yazan

بازار بسمة الخيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان

hassan