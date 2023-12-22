انسحاب كامل للقوات الفرنسية من النيجر

وذكرت وكالة فرانس برس أن الدفعة الأخيرة من الجنود الفرنسيين غادرت في طائرتين عسكريتين خارج النيجر دون تحديد الوجهة الجديدة لها.

وخلال حفل بهذه المناسبة في قاعدة نيامي الجوية قال الملازم سليم إبراهيم: “تاريخ اليوم يمثّل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل”.

وكانت الحكومة النيجرية ألغت مطلع أيلول الماضي الاتفاقات العسكريّة المبرمة مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة تتعلق بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر، كما شهدت البلاد مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية.