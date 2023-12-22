22-ديسمبر-2023
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أخبارصحيفة البعث

المقاومة العراقية تستهدف هدفاً صهيونياً في أم الرشراش بفلسطين المحتلة

بشار المحمد

بغداد-سانا    

استهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم هدفاً صهيونياً في (إيلات) أم الرشراش المحتلة بفلسطين.

وقالت المقاومة في بيان: “استهدف مقاتلو المقاومة بالأسلحة المناسبة هدفاً في “إيلات” أم الرشراش المحتلة نصرة لأهالي قطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت مرات عدة قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في العراق وسورية وحققت إصابات مباشرة رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

 

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