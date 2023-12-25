وفاة شخصين بحادث تصادم قاطرة ومقطورة مع صهريج فيول على طريق حمص – تدمر

حمص – صديق محمد

وقع حادث تصادم بين شاحنة قاطرة ومقطورة وصهريج فيول على طريق حمص تدمر ليل أمس.

وكشف قائد فوج إطفاء حمص إياد محمد لـ” البعث أون لاين” أن الحادث جرى تقريباً الساعة الثانية عشر وتم تلقي البلاغ حوالي الساعة الواحدة، بين مركبة قاطرة ومقطورة محملة بمادة الإسفلت فيها شخصين من محافظة درعا وصهريج محمل فيول على مفرق الهزة.

وأكد الرائد أنه فور تلقي البلاغ تم تحرّك الفوج مع وحدات المرور إلى مكان الحادث الذي نجم عنه إحتراق الصهريج والقاطرة وتراكم مئة طن من الإسفلت، حيث تم إخماد وتبريد الحريق.

كما نجم عنه وفاة سائق القاطرة وابنه واحتراق جثتيهما، ولم يتم العثور على جثة سائق صهريج الفيول أو إيجاده في المكان حتى اللحظة، مؤكداً أن الكشف جارٍ عن ملابسات الحادث وفتح السير.