رئيسي: إيران وحدها من يحدد طبيعة الرد على العدو

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده تملك زمام المبادرة بيدها، ووحدها من يحدد طبيعة الرد على العدو، لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني بات عاجزاً أمام المقاومة.

وقال رئيسي خلال كلمة له اليوم خلال مراسم تشييع شهداء التفجيرين الإرهابيين في محافظة كرمان: “إيران اليوم مقتدرة وقوية وأصبحت قوة كبرى والعدو يدرك ذلك، وزمام المبادرة بيدها وبيد المقاومة ونحن من يحدد طبيعة الرد على العدو”.

وأوضح رئيسي أن “مخطط أمريكا كان تشكيل “إسرائيل” أخرى في المنطقة، ولكن المخطط فشل”، مؤكداً أن “المقاومة في فلسطين استطاعت أن تقف في وجه الاحتلال وأن تتصدى له”.

وأضاف: إن عملية طوفان الأقصى ستسجل نهاية الكيان الصهيوني فهو عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية رغم مرور 90 يوماً على الحرب وقلوب العالم أصبحت اليوم مع فلسطين وضد الكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى.

من جانبه قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: “خضنا معركة حقيقية مع أمريكا خلال العقود القليلة الماضية، ولكننا طاردناها بهزائم مذلة”.

وأضاف سلامي: “عملية طوفان الأقصى أظهرت طبيعة الكيان الصهيوني المزيف للهزيمة وقضت على جهوده في الحفاظ على أمنه، حيث يتكبد يومياً خسائر كبيرة وليس أمامه سوى الانسحاب.