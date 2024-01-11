الصين تطالب الولايات المتحدة بالامتناع عن التدخّل في انتخابات تايوان

بكين-سانا

طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بالامتناع عن التدخل في الانتخابات التي تجري بتايوان، مؤكّدة معارضتها القوية للزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في تصريح: إنه يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن التدخل في انتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال، لتجنب إلحاق ضرر خطر بالعلاقات الصينية الأميركية.

وأكدت ماو معارضة الصين الدائمة لأي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة عزمها إرسال وفد إثر الاقتراع هذا الأسبوع، مضيفة: إنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين.

وندّدت ماو بالتحذير الأميركي لبكين بشأن إثارة التوترات حول الانتخابات، موضحةً أن الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتصريحات الطائشة التي يطلقها الجانب الأميركي بشأن الانتخابات في منطقة تايوان.

وتابعت: إن تايوان هي في جوهر المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر رقم واحد الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية، مشدّدة على أن الصين تحثّ الجانب الأميركي على اتخاذ خطوات عملية للوفاء بالالتزامات التي قطعها زعيما البلدين.

وكان وزارة الدفاع الصينية طالبت أمس الولايات المتحدة بوقف تسليح تايوان، وأكدت أنها لن تقدم أي تنازلات في قضية تايوان.