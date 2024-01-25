وزير “الأشغال” يطّلع على تنفيذ الأبراج السكنية للمتضررين باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تفقد وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال سير العمل في تنفيذ مشروع الأبراج السكنية الخاصّة للمتضررين من الزلزال في مدينتي جبلة واللاذقية .



وقد عقد الوزير اجتماعا مع المعنيين ناقش مراحل التنفيذ ونسب الانجاز والمواعيد المحددة.

وعرض المديرون المعنيون ، مراحل تنفيذ أعمال هيكل الأبراج على أوتوستراد الثورة ، وأعمال الإكساء.

الوزير عبد اللطيف أكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ,ووضع خطة للبرنامج الزمني تتضمن الأعمال المتبقية ومراحل انجازها وعدد الورش اللازمة في كل موقع مع التزام كامل من الشركات بتنفيذها ومتابعتها ،لافتاً إلى أنّ المحافظة والمؤسسة العامة للإسكان قدمتا كل التسهيلات لإنجاز الاعمال المطلوبة.

وأشار إلى ضرورة إنجاز أعمال اعمال الموقع العام من شوارع وأرصفة وصرف صحي لتخديم هذه المباني بالتوازي مع تنفيذ عمليات البناء ،داعياً إلى تشغيل ورديات إضافية تسند اليها تنفيذ الأعمال غير المزعجة للجوار .

وخلال مناقشة اجراءات تأمين مقاسم إضافية ،أكد الوزير عبد اللطيف ضرورة أن يكون تصميم الأبنية متوافقاً مع مساحة المقاسم المعدّة للبناء وتراعي الأسس التنظيمية في المدينة والجمالية أسس التخطيط.

المهندس كنان سعيد مدير فرع مؤسسة الإسكان بيّن أنّ المؤسسة تنفّذ من خلال الشركات العامة ٨ ابراج سكنية تضم 320 مسكناً ,بلغت نسبة تنفيذ الاعمال على الهيكل في موقع أوتوستراد الثورة الذي يضم ٤ أبراج حوالي ٩٥ بالمئة ,حيث يتم حاليا إنجاز الطبقة الأخيرة ،فيما وصلت عمليات الإكساء الداخلي الى حوالي ٥بالمئة والتي تتمّ بالتوازي مع تنفيذ الهيكل ،وأنّ تقدم الأعمال في بقيّة المواقع يتم بنسب جيّدة دون وجود أية عوائق.