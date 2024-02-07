مقتل 26 شخصاً بانفجارين قرب مقرّي مرشحين للانتخابات العامة في باكستان

إسلام آباد-سانا

قتل 26 شخصاَ، وأُصيب العشرات، إثر انفجارين وقعا خارج مكتبين تابعين لمرشحين مستقلين للانتخابات العامة المقررة غداَ في باكستان.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين محليين قولهم: إن الانفجار الأول وقع عند مكتب أحد المرشحين في منطقة بيشن، وأدّى إلى مقتل 14 شخصاً، بينما وقع الانفجار الثاني أمام مكتب المرشح الآخر في بلدة قلعة سيف الله بسبب عبوة ناسفة كانت مثبتة على دراجة نارية، وأسفر ذلك عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة 25 آخرين.

ويأتي هذان الانفجاران في الوقت الذي يستعد فيه الباكستانيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة البرلمانية.