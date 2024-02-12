القوة الاستثمارية لـ”بريكس” تقدّر بـ45 تريليون دولار

ووفقاً لـ”RT” شهدت “بريكس” في العام الجاري توسعاً كبيراً مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، وهذه الدول العشر لديها 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 4700 شخص لديهم أكثر من 100 مليون دولار، كذلك يعيش في دول المجموعة أكثر من 500 ملياردير، مع توقعات بنمو عدد المليونيرات بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة.

إلى ذلك تمثل مجموعة “بريكس” الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “هينلي آند بارتنرز” يورج ستيفن: إن انضمام دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس مجرّد إعادة تنظيم سياسي لمجموعة “بريكس”، بل هو اعتراف بالمكانة الاقتصادية المتنامية للمجموعة، مضيفاً: إن الوجود المتزايد لدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “بريكس” يفتح مجالاً واسعاً من الإمكانيات للمستثمرين العالميين ويوفر الوصول إلى أسواق استهلاكية سريعة النمو.

وأظهر التقرير أن الصين لديها حالياً أكبر عدد من المليونيرات في المجموعة، حيث يتواجد في الصين 862400 مليونير، في حين يقطن في الهند 326400 مليونير، وسط توقعات أن تشهد الصين والهند أقوى نمو لأصحاب الملايين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 85% و110% على التوالي، كما أن السعودية والإمارات وإثيوبيا شهدت نمواً كبيراً في الثروات الخاصة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفع عدد المليونيرات في هذه الدول بنسبة 35%، و77%، و30% على التوالي.