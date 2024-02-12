محافظ الحسكة يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة احتياجات المحافظة الطبية والإنسانية

الحسكة – إسماعيل مطر

أكد محافظ الحسكة الدكتور محمد صيوح خلال لقائه السيدة مورييل مافيكو ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية والوفد المرافق، أن المواطنين في المحافظة يعيشون ظروفاً استثنائية نتيجة ممارسات الاحتلالين الأمريكي والتركي، ما يعزز مسؤوليات المنظمات الدولية لزيادة الدعم والمساعدة وتنفيذ المشاريع لتلبية احتياجات الأهالي.

وجدّد المحافظ المطالبة بتضافر الجهود لتحويل مركز اللؤلؤة الطبي وسط المدينة إلى مشفىً وطني، وتجهيزه بجميع المستلزمات اللوجستية و الطبية والعلاجية لخدمة الأهالي ورعايتهم صحياً، مبيناً أن المشفى يخدم جميع أبناء المحافظة كونه لا يوجد غيره بعد أن خرج مشفى العزيزية عن الخدمة.

وأشاد المحافظ بالجهود الصحية التي تبذلها المنظمة في المحافظة في عددٍ كبير من القطاعات الصحية، ودعمها لقطاع الشؤون الاجتماعية من خلال دعم المستوصف العمالي وعيادات الصحة الإنجابية، فضلاً عن دعم مشاريع العمليات الجراحية، ولا سيما عمليات الولادة في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والدوائية.

بدورها مورييل مافيكو، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية أشارت خلال اللقاء بالجهود الحكومية والتسهيلات الممنوحة لعمل المنظمة في المحافظة، مؤكدةً الإستمرار بدعم المشاريع الصحية من خلال دعم العيادات المتنقلة والمستوصفات والعمل الجاد على تحويل مركز اللؤلؤة الى مشفىً وطني.