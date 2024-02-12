حاملتا صواريخ روسيتان إستراتيجيتان تحلقان فوق بحر بارنتس وبحر النرويج

كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الروسية أوقعت 825 جندياً للنظام الأوكراني بين قتيل وجريح على مختلف محاور القتال، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تم على محور كوبيانسك تم صد 3 هجمات، وعلى محور كراسني ليمان تمكنت القوات الروسية من تحسين موقعها على الخط الأمامي، بينما تم صد هجومين للقوات الأوكرانية

أما على محور دونيتسك، فقد سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت 13 هجوماً، وشملت خسائر القوات الأوكرانية دبابة ومدفعين أمريكيي الصنع من طراز (إم 777)، وكذلك تم تدمير مستودعين لذخائر المدفعية الميدانية، وعلى محور جنوب دونيتسك، تم صد 3 هجمات أوكرانية، وعلى محور خيرسون تم تدمير 3 مدافع.

وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت وأصابت قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 109 مناطق، كما تم تدمير 33 طائرة بدون طيار.