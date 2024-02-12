محافظ دمشق يبحث مع مدير الأونروا في سورية تأمين عودة المهجرين إلى مخيم اليرموك

دمشق-سانا

بحث محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في سورية أمانيا مايكل إيبي، سبل تنسيق الجهود لتأمين عودة المهجرين إلى مخيم اليرموك.

وعرض المحافظ مع مدير الأونروا آليات تعزيز التعاون لاستكمال أعمال تأهيل البنى التحتية، من مدارس ومراكز صحية وخدمية والمياه وشبكة الصرف الصحي والكهرباء.

وجدد المهندس كريشاتي استعداد المحافظة لتقديم جميع التسهيلات لعودة الأهالي إلى منازلهم في المخيم ضمن شروط السلامة الإنشائية للمنازل والموافقات المطلوبة، وتقديم كل الدعم المطلوب لعمل الوكالة الإغاثي والإنساني والصحي والتعليمي في دمشق، والعمل لتأهيل البنى التحتية اللازمة بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية في سورية.

بدوره أعرب إيبي عن شكره للتسهيلات والدعم الذي تقدمه الحكومة السورية للأونروا للقيام بمهامها وتنفيذ أنشطتها في مخيم اليرموك وكل المناطق في سورية التي تضم اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى التنسيق مع محافظة دمشق بما يخص مخيم اليرموك لتأهيل المدارس والمراكز الصحية والخدمية التابعة للمنظمة ووضعها بالخدمة وتنفيذ أنشطتها ومساعدة السكان المقيمين.