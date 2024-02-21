إيران تتهم “إسرائيل” بالمسؤولية عن الهجوم على خطوط أنابيب الغاز

اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأربعاء الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن الهجوم على خطوط أنابيب الغاز الأسبوع الماضي.

وقال الوزير الإيراني في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إنّ العدو كان ينوي تحدي قطاع الغاز المنزلي. الحمد لله، كنا على استعداد تام.

وأكد أوجي أنّ هذه المؤامرة من صنع النظام الصهيوني، ولم تؤتِ ثمارها، مشيراً إلى أنها لم تتمكن سوى من إتلاف عدد قليل من فروع الأنابيب.

وقبل أيام أكد مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد عقلي اعادة تشغيل خطوط نقل الغاز العامة في مدينتي بروجن وصفاشهر والتي تعرضت لتفجير ارهابي الأسبوع الفائت.

وأوضح عقلي أنّ عمليات تصليح خطوط نقل الغاز اكتملت وتمّ تشغيلها بالكامل.

وفي 14 شباط الحالي أفاد مدير المركز الاستراتيجي لشبكة توزيع الغاز في إيران سعيد عقلي بتعرّض خطوط نقل غاز إيرانية لتفجيرين بسبب عمليتين تخريبيتين.

وأكّد المسؤول الإيراني عدم تسجيل خسائر بشرية.