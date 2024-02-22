روسيا: الغرب دمّر بنيته الأمنية الاستراتيجية وأمريكا تعرقل السلام في الشرق الأوسط

عواصم – تقارير

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سياسات الدول الغربية دمرت البنية الأمنية الاستراتيجية في أوروبا بالكامل.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: إن الانتقال إلى نزع التوتر خلال فترة الحرب الباردة سمح للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية بوضع أساس لاحتواء المخاطر العسكرية وبناء بنية أمنية استراتيجية موثوقة في أوروبا في المقام الأول، ونحن نأسف لأن هذه الإنجازات اليوم قد دمرت بالكامل تقريباً.

وانتقد لافروف سياسة العقوبات الاقتصادية التي تنتهجها الدول الغربية، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن تجد مجموعة العشرين حلولاً للتهديدات والتحديات الأمنية المتراكمة التي يتعرض لها الأمن العالمي، ولكن يمكنها أن تصدر بياناً واضحاً حول رفض استخدام الاقتصاد كسلاح والحرب كاستثمار.

وأوضح لافروف أن هذا سيكون مساهمة مجموعة العشرين في خلق الظروف المادية لإيجاد سبل لحل الصراعات من خلال الدبلوماسية الشاملة مع احترام الدور المركزي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس من خلال صيغ مغلقة تعتمد على الإنذارات.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الضخ الذي أعلنه الغرب لاحتياجات التنمية المستدامة وتغير المناخ تم التضحية به من أجل رعاية تدفقات بمليارات الدولارات لعسكرة أوكرانيا وتضخيم الميزانيات العسكرية لأعضاء حلف الناتو، مضيفاً: في ضوء هذا يتم التقليل عمداً من حجم المأساة في غزة.

من جهته اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه من الممكن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لكن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك. وفي سياق آخر قال مدفيديف: إنه من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة قد يكون من الضروري الوصول إلى كييف، لأن كييف مدينة جذورها روسية ومن هناك يأتي التهديد لوجود روسيا وهي تخضع لسيطرة مجموعة دولية من المعارضين لموسكو بقيادة الولايات المتحدة.