المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي

وقالت المقاومة في بيانات لها اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدف ‌‌‏‌‌‏مقاتلو المقاومة موقع تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه بشكل مباشر، كما استهدفوا محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة”. ‏

وأضافت المقاومة: إن مقاوميها استهدفوا أيضاً بالأسلحة المناسبة موقع “راميا” للعدو الإسرائيلي، وحققوا فيه إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت أمس تنفيذ عمليات عدة ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.