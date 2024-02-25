إنطلاق التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الروسية في شرق أقصى البلاد
موسكو-سانا
انطلقت اليوم عمليات التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في المناطق النائية الواقعة في منطقة الشرق الأقصى، والتي يصعب الوصول إليها.
ونقلت وكالة تاس عن إيغور شامراييف نائب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية في كامتشاتكا قوله: إن حوالي 30 ألف شخص سيتمكنون من التصويت مبكراً، مضيفاً: إنه تم فتح أكثر من 120 مركز اقتراع للبحارة والصيادين، بما في ذلك على متن الغواصات التي تقوم بالخدمة القتالية في مياه شبه جزيرة كامتشاتكا وخارجها.
وفي تشوكوتكا المجاورة يشارك أكثر من 4 آلاف ناخب من المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها في التصويت المبكر وحسب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية نيكولاي غونشاروف، فإن أعضاء لجان الانتخابات المحلية سيصلون إلى تلك المناطق بالمروحيات والمركبات الصالحة لجميع التضاريس.
كما انطلقت عمليات التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
وأفادت غالينا كاتيوشينكو، رئيسة لجنة الانتخابات في هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا في تصريحات للصحفيين بأن أول من يصوت هم سكان البلدات النائية، وكذلك التجمعات السكانية القريبة من خط التماس، إضافة إلى العسكريين.
ويستمر التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية هذا العام في الفترة حتى الـ14 من آذار، وتختلف مواعيده حسب المناطق، حيث يتم تحديد التواريخ الدقيقة له من قبل لجنة الانتخابات الإقليمية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام في الـ 15 والـ 16 والـ 17 من آذار لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في البلاد تستمر ثلاثة أيام.
من جهةٍ أخرى انتقد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي نتائج قمة مجموعة السبع الكبار، مؤكداً أن قادتها يدفعون العالم نحو حرب كبيرة، ومبيناً أن القمة لم تقرب من حل الأزمة الأوكرانية، وأعلنت دعم دولها لصيغة زيلينسكي للسلام، بينما هم أنفسهم يتخذون قرارات تدفع الكوكب إلى حرب كبيرة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من صد هجمات قوات نظام كييف، وقضت على أكثر من 810 جنود أوكرانيين على مختلف المحاور، كما دمرت أسلحة غربية متنوعة على مختلف جبهات القتال، مبينةً أن قواتها صدت 4 هجمات للعدو على محور كوبيانسك، وعلى محور دونيتسك، عزّزت وحدات روسية تموضعها على طول الخط الأمامي، وعلى محور أفدييفكا، سيطرت قوات روسية على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت 7 هجمات مضادة للعدو.
أما على محور جنوب دونيتسك، شملت خسائر العدو دبابتين و3 مركبات قتالية مدرعة وراجمة صواريخ ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، فيما تم على محور خيرسون صد هجومين مضادين للعدو قرب بلدة رابوتينو.
ووفقاً للوزارة تمكنت قواتها من إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 127 منطقة وإسقاط 6 صواريخ من نظام “هيمارس” وتدمير 77 طائرة دون طيار أوكرانية.
كذلك أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية خلال الليل الفائت 6 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية وفوق مياه البحر الأسود.
وعلى المقلب الأوكراني، زعم قائد قوات جيش النظام الأوكراني ألكسندر سيرسكي عن الانتقال إلى الدفاع المناور والموضعي بسبب الوضع الصعب في منطقة القتال، لكنه قام بعد ذلك بتغيير نص التصريح على قناته في “تيلغرام”، حيث كتب: الوضع معقد في العديد من الاتجاهات الميدانية، ويتطلب مراقبة مستمرة… قمنا بتحليل الوضع الحالي بالتفصيل وناقشنا الخطوات اللازمة، ولا سيما استخدام إمكانات المناورة والدفاع الموضعي”.
لكن بعد مرور بعض الوقت، قام قائد القوات الأوكرانية بتغيير النص وشطب الكلمات المتعلقة بـ”الدفاع المناورة والتموضع”. وفي النص المنقح الجديد وصف سيرسكي، حماية القوات من الطائرات بدون طيار ومن الهجمات بالقنابل الجوية الموجهة وكذلك تعزيز قطاعات معينة من الجبهة، بـ”الخطوة البالغة الأهمية”.
إلى ذلك أفادت الدفاع الروسية بأن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية وصلت إلى الهند للمشاركة في مناورة بحرية دولية متعددة الأطراف “ميلان-2024”.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن زيارة مجموعة السفن الحربية الروسية إلى الهند تعتبر بمثابة خطوة عملية أخرى في تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير التعاون البحري مع القوات البحرية للدول الأجنبية.