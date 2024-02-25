إنطلاق التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الروسية في شرق أقصى البلاد

موسكو-سانا

انطلقت اليوم عمليات التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في المناطق النائية الواقعة في منطقة الشرق الأقصى، والتي يصعب الوصول إليها.

ونقلت وكالة تاس عن إيغور شامراييف نائب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية في كامتشاتكا قوله: إن حوالي 30 ألف شخص سيتمكنون من التصويت مبكراً، مضيفاً: إنه تم فتح أكثر من 120 مركز اقتراع للبحارة والصيادين، بما في ذلك على متن الغواصات التي تقوم بالخدمة القتالية في مياه شبه جزيرة كامتشاتكا وخارجها.

وفي تشوكوتكا المجاورة يشارك أكثر من 4 آلاف ناخب من المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها في التصويت المبكر وحسب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية نيكولاي غونشاروف، فإن أعضاء لجان الانتخابات المحلية سيصلون إلى تلك المناطق بالمروحيات والمركبات الصالحة لجميع التضاريس.

كما انطلقت عمليات التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الروسية في مقاطعة زابوروجيه.

وأفادت غالينا كاتيوشينكو، رئيسة لجنة الانتخابات في هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا في تصريحات للصحفيين بأن أول من يصوت هم سكان البلدات النائية، وكذلك التجمعات السكانية القريبة من خط التماس، إضافة إلى العسكريين.

ويستمر التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية هذا العام في الفترة حتى الـ14 من آذار، وتختلف مواعيده حسب المناطق، حيث يتم تحديد التواريخ الدقيقة له من قبل لجنة الانتخابات الإقليمية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام في الـ 15 والـ 16 والـ 17 من آذار لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في البلاد تستمر ثلاثة أيام.