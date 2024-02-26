الصين تدين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركاتها بسبب روسيا
بكين-سانا
أدانت الصين بشدّة اليوم قرار الاتحاد الأوروبي وضع أربع شركات صينية على قائمة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد ضد روسيا.
ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان: إن هذه العقوبات أحادية لا أساس لها في القانون الدولي، ولا تأتي بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وهذا العمل يتعارض مع روح التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة الصين والاتحاد الأوروبي، وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
ودعت وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي إلى أن يأخذ في الاعتبار المصالح الكاملة للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين، متعهدة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.
إلى ذلك أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لتقرير أمريكي ينكر مساهمة الصين في النظام التجاري متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي، بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من عقدين.
وقالت وزارة التجارة الصينية: إن الصين وبصفتها أكبر دولة نامية عضو في منظمة التجارة العالمية لطالما دعمت بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف ومارست بصدق التعددية، وأوفت بجدية بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
وبينت الوزارة أن الصين حسنت باستمرار آليات اقتصاد السوق والأنظمة القانونية بناء على ظروفها الوطنية، ووسعت الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى، وشاركت بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية وساعدت بنشاط الأعضاء من الدول النامية الأخرى، وبشكل خاص الدول الأقل نمواً في الاندماج بالنظام التجاري متعدد الأطراف.
وفي سياق آخر أكدت الصين أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بات مطلباً عالمياً يلقى إجماعاً ساحقاً من المجتمع الدولي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: الصراع ما زال يتصاعد والوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية، حيث قتل ما يقرب من 30 ألف مدني، وتم تشريد حوالي 1.9 مليون شخص، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات من قبل عدة دول خلال اجتماع مجموعة العشرين الأخير لمعارضتها وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.
ودعت ماو الولايات المتحدة إلى الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.