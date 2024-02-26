الصين تدين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركاتها بسبب روسيا

بكين-سانا

أدانت الصين بشدّة اليوم قرار الاتحاد الأوروبي وضع أربع شركات صينية على قائمة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد ضد روسيا.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان: إن هذه العقوبات أحادية لا أساس لها في القانون الدولي، ولا تأتي بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وهذا العمل يتعارض مع روح التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة الصين والاتحاد الأوروبي، وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

ودعت وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي إلى أن يأخذ في الاعتبار المصالح الكاملة للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين، متعهدة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.