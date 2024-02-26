القوات الروسية تسيطر على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو وتحرّر بلدة على محور أفدييفكا

كما أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة لاستوتشكينو الواقعة على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك، وحسنت مواقعها على عدة محاور، وقضت على نحو 1175 جندياً أوكرانياً، وأسقطت 62 طائرة مسيرة خلال العمليات القتالية يوم أمس.

وتم على محور كوبيانسك صد 7 هجمات لقوات كييف، وعلى محور دونيتسك سيطرت وحدات من القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وصدت ثلاث هجمات، فيما خسرت قوات كييف محطة مضادة للبطاريات، أما على محور أفدييفكا صدت 6 هجمات مضادة لقوات كييف.

كذلك سيطرت قواتها في محور جنوب دونيتسك على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة وصدت هجومين، وعلى محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية دبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين و9 مركبات ومدافع هاوتزر دي20 وراجمة صواريخ غراد.

ووفق البيان أصابت القوات الروسية منصة إطلاق صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات من طراز هيسماس نرويجية الصنع، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 107 مناطق، كما تم إسقاط صاروخي كروز من طراز ستورم شادو و5 صواريخ من نظام هيمارس.