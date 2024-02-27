المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة “ميرون”رداً على العدوان في محيط بعلبك

أعلنت المقاومة في لبنان – حزب الله صباح اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة “ميرون” للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعةٍ صاروخية كبيرة من عدّة راجمات.

وأكّدت المقاومة في بيان مقتضبٍ نشرته أنّ هذه العملية تأتي دعماً لقطاع غزة وردّاً على ‏عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع.

بالتزامن أفاد الإعلام الاسرائيلي بأنّ صليةً ثقيلةً من الصواريخ أُطلقت من لبنان في اتجاه منطقة “ميرون” مشيراً إلى سماع صوت عددٍ من الانفجارات.

كما ذكر أنه تم إطلاق حزب الله ما يزيد على 100 صاروخ في أقل من 24 ساعة.

بدوره قال مسؤول “الأمن الجاري العسكري” في مستوطنة “كريات شمونة” غاي أوحيفان لقناة “كان”: هناك خوف كبير وسط السكان في كريات شمونة من تهديد حزب الله، وهو تهديد يصعب جداً استيعابه والتعايش معه.

بدوره أكّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، أنّ المقاومة ستبدع في ايجاد الردود على تمادي الاحتلال في عدوانه على القرى والبلدات اللبنانية.

يُذكر أنّ قرىً في محيط بعلبك قد تعرّضت،أمس الإثنين،لعدوانٍ جوي إسرائيلي هو الأوّل منذ الحرب على غزة.