بمشاركة سورية… بدء أعمال الاجتماع الـ 44 لمديري الجمارك في الدول العربية

بمشاركة سورية بدأت اليوم أعمال الاجتماع الـ 44 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويمثل سورية في الاجتماع الذي ينعقد في العاصمة المصرية القاهرة على مدى يومين المدير العام لمديرية الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران.

وناقش المشاركون بالاجتماع عدداً من الموضوعات منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى جانب تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات وعدد من الموضوعات الأخرى من بينها الموافقة على دليل الأحكام والقرارات المسبقة.

ووفقاً لبيان جامعة الدول العربية يوم أمس سيبحث المشاركون في الاجتماع التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بشأن مقترح مصر الخاص ببند دلالة المنشأ ضمن متطلبات إثبات المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبت في الإبقاء عليه أو حذفه من الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية فضلاً عن اعتماد الأنظمة والبيانات المراد تبادلها إلكترونياً من خلال مركز المعلومات الجمركي العربي.

كما يتناول الاجتماع عمل اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي وأثرها الإيجابي على زيادة التبادل التجاري العربي البيني واتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” المعدلة بين الدول العربية وغيرها من الموضوعات الجمركية.

وكان مديرو عموم الجمارك بالدول العربية شاركوا في وقت سابق باجتماع في إطار منظمة الجمارك العالمية ناقشوا خلاله المواضيع الجمركية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.